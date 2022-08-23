Україна не б’є по цивільному населенню, ми повернемо Крим без консультацій з іншими – Зеленський
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Україна не завдає військових ударів по мирних жителях на тимчасово захоплених територіях, зокрема у Криму. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Кримської платформи.
– Україна не завдає жодних ударів по цивільному населенню, яке перебуває як на території іноземної держави, так і на території України, хоч і тимчасово окупованої, – запевнив глава держави.
За словами президента, українські захисники знають свою справу, місця розташування військових об’єктів або складів російської армії.
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– Ми повертатимемо Крим, тому що це територія України. Будь-яким шляхом, як ми вирішимо. Вирішимо самостійно та без консультацій з якоюсь державою світу, – наголосив президент Зеленський.