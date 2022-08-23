Україна не б’є по цивільному населенню, ми повернемо Крим без консультацій з іншими – Зеленський

Серпень, 23 в 20:10

Україна не завдає військових ударів по мирних жителях на тимчасово захоплених територіях, зокрема у Криму. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Кримської платформи.

– Україна не завдає жодних ударів по цивільному населенню, яке перебуває як на території іноземної держави, так і на території України, хоч і тимчасово окупованої, – запевнив глава держави.

За словами президента, українські захисники знають свою справу, місця розташування військових об’єктів або складів російської армії.

Зараз дивляться