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Факти / Україна / Політика

Україна не б’є по цивільному населенню, ми повернемо Крим без консультацій з іншими – Зеленський

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Україна не б’є по цивільному населенню, ми повернемо Крим без консультацій з іншими – Зеленський
Фото: Факти ICTV

Україна не завдає військових ударів по мирних жителях на тимчасово захоплених територіях, зокрема у Криму. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Кримської платформи.

– Україна не завдає жодних ударів по цивільному населенню, яке перебуває як на території іноземної держави, так і на території України, хоч і тимчасово окупованої, – запевнив глава держави.

За словами президента, українські захисники знають свою справу, місця розташування військових об’єктів або складів російської армії.

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– Ми повертатимемо Крим, тому що це територія України. Будь-яким шляхом, як ми вирішимо. Вирішимо самостійно та без консультацій з якоюсь державою світу, – наголосив президент Зеленський.

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