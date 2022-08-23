Ми не гратимемо в ці ігри: Україна не підтримує режим припинення вогню – Зеленський

Серпень, 23 в 19:46

Україна не підтримує негайне припинення режиму вогню для завершення бойових дій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у рамках саміту Кримської платформи.

За його словами, наразі існують певні натяки від міжнародних лідерів про ймовірний перехід до режиму припинення вогню та початок переговорів з країною-агресором Росією.

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– Ми до режиму припинення вогню не готові. Ми пояснили, що Мінська-3 не буде. Ми в ці ігри не гратимемо. Ми втратили частину наших територій. І вони це прекрасно розуміють. Всі від нас це почули, тому що це пастка, – вважає глава держави.

На думку президента, якщо припиняться бойові дії, тоді Україна залишиться без південних областей, які тимчасово перебувають під контролем російської армії.

– Потім будуть якісь умови. Це буде декілька років. А ми не матимемо ні виходу до моря, нічого не будемо мати. І вони після цього розвернуться за рік і підуть на Миколаїв та Одесу. Ми розуміємо, що відбувається. А потім ще раз захочуть повернутись, наприклад, до нашої столиці, – зауважив президент.

Згідно з його заявою, Україна не займатиметься “заспокоюванням Російської Федерації”, оскільки до початку зими має реалізувати багато планів.