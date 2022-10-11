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Факти / Україна / Політика

Як перевести гроші в Україну з-за кордону: три способи

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Як перевести гроші в Україну з-за кордону: три способи
Фото: Unsplash

Українці, які перебувають за кордоном, можуть надсилати кошти своїм рідним в Україну. Міжнародні перекази можна здійснювати за допомогою спеціальних систем.

Як переказати кошти з-за кордону в Україну – дізнавалися Факти ICTV.

Зробити переказ з-за кордону можна:

Зараз дивляться
  • через міжнародні системи переказу коштів;
  • з картки на картку (за допомогою Visa/Mastercard);
  • за допомогою SWIFT за номером IBAN.

Обирайте спосіб переказу, залежно від можливостей вашого банку та розміру комісії.

Аби надіслати гроші за допомогою SWIFT, відправник повинен вказати:

  • найменування банку одержувача;
  • SWIFT-код банку одержувача;
  • номер рахунку одержувача (або міжнародний номер рахунку – IBAN);
  • найменування (для фізичної особи – прізвище, ім’я) та адреса одержувача;
  • призначення платежу;
  • за потреби банк може запитати реквізити банку-кореспондента.

А для того, аби здійснити переказ з картки на картку, отримувач має повідомити відправнику номер своєї картки та ПІБ латиницею.

Аби надіслати гроші цими способами, слід звернутися у відділення свого банку за кордоном. Якщо відправник має картку українського банку, зробити переказ ще легше – за допомогою мобільного застосунку.

Міжнародні системи переказу

Western Union

Це міжнародна система термінових грошових переказів, що об’єднує понад 200 країн і територій. За допомогою системи можна відправляти як міжнародні, так і внутрішньоукраїнські перекази.

Аби здійснити переказ через Western Union без відкриття рахунку у закордонному банку, ви можете скористатися онлайн-платформою:

  • перейдіть на сайт Western Union та оберіть країну, в якій зараз перебуваєте;
  • зареєструйтесь у системі;
  • на головній сторінці знайдіть кнопку Надіслати гроші;
  • серед країн-отримувачів оберіть Україну та вкажіть суму відправки;
  • оберіть спосіб оплати комісії та яким способом одержувач зможе забрати кошти (готівка, банківський рахунок чи дебетова, кредитна картка);
  • надішліть гроші.

Також ви можете завантажити собі мобільний застосунок Western Union для iOS або для Android та надсилати кошти в Україну швидше.

RIA

Система міжнародних грошових переказів RIA має 435 тис. пунктів обслуговування у 160 країнах світу. Надіслати гроші в Україну можна онлайн на сайті або через застосунок для iOS чи Android.

Механізм переказу коштів подібний до Western Union:

  • перейдіть на сайт RIA та зареєструйтесь;
  • вкажіть, куди та скільки ви будете переказувати;
  • оберіть спосіб оплати та спосіб отримання грошей в Україні;
  • ознайомтеся з комісією та натисніть Розпочати.

Детальніше ознайомитись з процесом переказу коштів в Україні можна тут.

MoneyGram

Система має понад 350 тис. точок обслуговування в більше ніж 200 країнах світу.
За допомогою MoneyGram ви можете надсилати грошовий переказ зі США та європейських країн.

Як переказати кошти за допомогою MoneyGram:

  • зверніться до найближчого відділення банку;
  • при собі треба мати паспорт або інший документ, який посвідчує особу, та реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • оформіть бланк на відправлення переказу, вказавши суму, країну та ПІБ одержувача латиницею;
  • внесіть у касу банку гроші та сплатіть комісію за відправлення;
  • повідомте одержувачу свої ПІБ, суму переказу та контрольний номер, присвоєний вашому переказу.

Або ж ви можете скористатись мобільним застосунком MoneyGram для iOS чи для Android.

TransferGo

Це міжнародна компанія, що пропонує послуги вигідного переказу грошей з мінімальними комісіями.

Обслуговує кілька десятків валют у 55 країнах світу та має офіси у всій Європі, зокрема у Лондоні, Вільнюсі, Берліні, Стамбулі та Варшаві.

Аби надіслати гроші в Україну, ви можете скористатися мобільним застосунком TransferGo для iOS та TransferGo для Android.

У застосунку треба зареєструватися, вказати особисті дані отримувача, підтвердити варіант та спосіб переказу коштів.

Для зручного переказу коштів з-за кордону в Україну також зверніть увагу на такі системи переказів:

  • PrivatMoney;
  • IntelExpress;
  • Sigue;
  • MEEST;
  • Welsend.

Обирайте зручний для себе спосіб переказу коштів своїм рідним в Україну.

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