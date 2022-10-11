Як перевести гроші в Україну з-за кордону: три способи
Українці, які перебувають за кордоном, можуть надсилати кошти своїм рідним в Україну. Міжнародні перекази можна здійснювати за допомогою спеціальних систем.
Як переказати кошти з-за кордону в Україну – дізнавалися Факти ICTV.
Зробити переказ з-за кордону можна:
- через міжнародні системи переказу коштів;
- з картки на картку (за допомогою Visa/Mastercard);
- за допомогою SWIFT за номером IBAN.
Обирайте спосіб переказу, залежно від можливостей вашого банку та розміру комісії.
Аби надіслати гроші за допомогою SWIFT, відправник повинен вказати:
- найменування банку одержувача;
- SWIFT-код банку одержувача;
- номер рахунку одержувача (або міжнародний номер рахунку – IBAN);
- найменування (для фізичної особи – прізвище, ім’я) та адреса одержувача;
- призначення платежу;
- за потреби банк може запитати реквізити банку-кореспондента.
А для того, аби здійснити переказ з картки на картку, отримувач має повідомити відправнику номер своєї картки та ПІБ латиницею.
Аби надіслати гроші цими способами, слід звернутися у відділення свого банку за кордоном. Якщо відправник має картку українського банку, зробити переказ ще легше – за допомогою мобільного застосунку.
Міжнародні системи переказу
Western Union
Це міжнародна система термінових грошових переказів, що об’єднує понад 200 країн і територій. За допомогою системи можна відправляти як міжнародні, так і внутрішньоукраїнські перекази.
Аби здійснити переказ через Western Union без відкриття рахунку у закордонному банку, ви можете скористатися онлайн-платформою:
- перейдіть на сайт Western Union та оберіть країну, в якій зараз перебуваєте;
- зареєструйтесь у системі;
- на головній сторінці знайдіть кнопку Надіслати гроші;
- серед країн-отримувачів оберіть Україну та вкажіть суму відправки;
- оберіть спосіб оплати комісії та яким способом одержувач зможе забрати кошти (готівка, банківський рахунок чи дебетова, кредитна картка);
- надішліть гроші.
Також ви можете завантажити собі мобільний застосунок Western Union для iOS або для Android та надсилати кошти в Україну швидше.
RIA
Система міжнародних грошових переказів RIA має 435 тис. пунктів обслуговування у 160 країнах світу. Надіслати гроші в Україну можна онлайн на сайті або через застосунок для iOS чи Android.
Механізм переказу коштів подібний до Western Union:
- перейдіть на сайт RIA та зареєструйтесь;
- вкажіть, куди та скільки ви будете переказувати;
- оберіть спосіб оплати та спосіб отримання грошей в Україні;
- ознайомтеся з комісією та натисніть Розпочати.
Детальніше ознайомитись з процесом переказу коштів в Україні можна тут.
MoneyGram
Система має понад 350 тис. точок обслуговування в більше ніж 200 країнах світу.
За допомогою MoneyGram ви можете надсилати грошовий переказ зі США та європейських країн.
Як переказати кошти за допомогою MoneyGram:
- зверніться до найближчого відділення банку;
- при собі треба мати паспорт або інший документ, який посвідчує особу, та реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- оформіть бланк на відправлення переказу, вказавши суму, країну та ПІБ одержувача латиницею;
- внесіть у касу банку гроші та сплатіть комісію за відправлення;
- повідомте одержувачу свої ПІБ, суму переказу та контрольний номер, присвоєний вашому переказу.
Або ж ви можете скористатись мобільним застосунком MoneyGram для iOS чи для Android.
TransferGo
Це міжнародна компанія, що пропонує послуги вигідного переказу грошей з мінімальними комісіями.
Обслуговує кілька десятків валют у 55 країнах світу та має офіси у всій Європі, зокрема у Лондоні, Вільнюсі, Берліні, Стамбулі та Варшаві.
Аби надіслати гроші в Україну, ви можете скористатися мобільним застосунком TransferGo для iOS та TransferGo для Android.
У застосунку треба зареєструватися, вказати особисті дані отримувача, підтвердити варіант та спосіб переказу коштів.
Для зручного переказу коштів з-за кордону в Україну також зверніть увагу на такі системи переказів:
- PrivatMoney;
- IntelExpress;
- Sigue;
- MEEST;
- Welsend.
Обирайте зручний для себе спосіб переказу коштів своїм рідним в Україну.