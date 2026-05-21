Випадки з мобілізації громадян, які є заброньованими за критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період підприємствами, періодично потрапляють до ЗМІ.

Факти ICTV пояснюють, чи можлива мобілізація заброньованого працівника та наскільки це законно.

Мобілізація заброньованих

Керуючий партнер адвокатського об’єднання Evrika Law, голова Комітету Національної асоціації адвокатів із питань інвестиційної діяльності та приватизації Андрій Шабельніков пояснив Фактам ICTV, що подібні випадки є досить рідкісними, адже підприємство одночасно мало статус критичного та виконувало мобілізаційне завдання.

– Саме після скасування мобілізаційного завдання відбулася помилкова мобілізація працівника, попри критичність підприємства, на якому той працював, – зазначив він.

Андрій Шабельніков пояснив, що відповідно до пп. 2, 3 п. 31 Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76, надана відстрочка підлягає анулюванню в деяких випадках. Серед них:

завершення критично важливим підприємством виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань;

позбавлення статусу критично важливого підприємства чи установи державним органом, який ухвалив рішення про визначення такого статусу.

За його словами, якщо критично важливе підприємство завершило мобілізаційне завдання або підприємство втратило статус критичності, тоді бронювання працівників підлягає анулюванню.

У такому разі працівники можуть бути мобілізовані, оскільки з моменту скасування бронювання вони втрачають право на відстрочку.

Чи можуть мобілізувати заброньованих

Керуючий партнер АО Віннер партнерс, адвокат Сергій Литвиненко розповів Фактам ICTV, у яких випадках передбачено відстрочку та чи можуть мобілізувати заброньованих працівників.

– Вважаю за необхідне наголосити, що ст. 23 закону № 3543-XII передбачено відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, яка надається, зокрема, військовозобов’язаним, яких заброньовано на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами та організаціями, – звернув увагу він.

За його словами, відповідно до п. 15 Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затвердженого постановою Кабінету міністрів № 154, керівник ТЦК зобов’язаний організовувати проведення перевірок стану бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації.

З наведеного слід дійти до висновку, що чинним законодавством заборонена мобілізація заброньованих осіб, пояснив адвокат.

Крім того, обов’язок щодо перевірки наявності відстрочки від призову під час мобілізації на військову службу та підстав для її надання покладено на районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Саме тому ТЦК має перевіряти наявність чи відсутність у громадянина права на відстрочку від призову за мобілізацією, наголосив Сергій Литвиненко.

Мобілізація заброньованих ТЦК: що робити в таких випадках

Керуючий партнер адвокатського об’єднання Evrika Law, голова Комітету Національної асоціації адвокатів із питань інвестиційної діяльності та приватизації Андрій Шабельніков зазначив, що непоодинокими є випадки коли ТЦК і СП неправомірно мобілізують осіб, які мають дійсне бронювання.

– Як правило, у таких випадках ТЦК і СП не належним чином здійснюють перевірку інформації щодо працівника або з технічних причин статус бронювання не відображається в системі Оберіг. Варто наголосити, що подібні дії ТЦК і СП є незаконними, – стверджує він.

Андрій Шабельніков радить викликати поліцію, щоби повідомляти про неправомірні дії ТЦК і СП.

За його словами, можливо оскаржити такі дії ТЦК безпосередньо через його керівника, а також Міністерство оборони України.

Необхідно подати позовну заяву до суду про скасування мобілізаційного розпорядження, яке видане щодо заброньованого працівника. Надалі визнання такого розпорядження незаконним може бути підставою для демобілізації військовозобов’язаного, наголосив адвокат.

Керуючий партнер АО Віннер партнерс Сергій Литвиненко радить не витрачати часу та звертатися за кваліфікованою допомогою до адвокатів рідним і близьким людини, яку мобілізували попри те, що вона мала законні підстави для відстрочки, зокрема, бронювання.

– Аналіз актуальної судової практики з цього питання свідчить, що зарахування до особового складу військової частини та видання наказу керівника ТЦК про призов на військову службу під час мобілізації не є свідченням про безповоротність процесів для особи, яка, маючи законні підстави для відстрочки, була мобілізована. Тому ні в якому разі не варто опускати руки, – сказав він.

Адвокат Сергій Литвиненко навів як приклад рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 19.07.2024 за справою № 300/4328/24.

Відповідно до фабули судового акту, чоловік звернувся до суду з позовом до ТЦК і СП, військової частини про визнання протиправним та скасування наказу начальника ТЦК про призов на військову службу, а також зобов’язання звільнити його від проходження військової служби.

За результатами розгляду справи, зазначив адвокат, позовну заяву позивача задоволено. Зокрема:

визнано протиправним, скасовано наказ начальника ТЦК і СП про призов на військову службу під час мобілізації позивача;

зобов’язано військову частину ухвалити рішення про звільнення позивача від проходження військової служби.

Що відомо про відстрочки для працівників СБУ, держслужбовців та тих, хто має державне бронювання

Після оновлення порядку мобілізації ТЦК більше не оформлюють відстрочки для окремих категорій громадян — зокрема тих, хто має державне бронювання, а також для частини держпосадовців, працівників СБУ та розвідувальних органів. Для них діє окремий відомчий механізм підтвердження статусу без звернення до ТЦК.

Адвокат LESHCHENKO & PARTNERS Данило Трясов пояснив у коментарі для Фактів ICTV, що ці категорії фактично виключені з прямої взаємодії з ТЦК: усі процедури відбуваються через роботодавця або відповідний державний орган, який передає дані для внесення до реєстру.

Після отримання документів ТЦК зобов’язані протягом трьох днів внести інформацію про відстрочку до реєстру військовозобов’язаних, тобто рішення щодо таких осіб фактично приймається поза межами ТЦК.

Розбронювання медичних працівників

Віктор Ляшко повідомив, що Міністерство охорони здоров’я у постійному контакті з Міноборони та командуванням Медичних сил ЗСУ щодо потреби в медичних кадрах. За його словами, на запити військових щодо нестачі персоналу можуть ухвалюватися рішення про розбронювання окремих медичних працівників.

Рішення про розбронювання ухвалюється не автоматично: кожен запит Міноборони опрацьовує міжвідомча команда за участі МОЗ, військового командування та представників регіонів. Вони оцінюють реальну потребу у фахівцях і можливість їхнього залучення до служби.

Як пояснив Ляшко, у разі підтвердженої необхідності медиків можуть розбронювати для подальшої служби у Збройних силах України та інших структурах, однак цей процес відбувається виключно за погодженою процедурою між відомствами.

