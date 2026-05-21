Пропозиція канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо надання Україні особливого статусу асоційованого члена Європейського Союзу без права голосу може надати державі низку можливостей, тому її не варто сприймати як негативний сценарій.

Таку думку висловила надзвичайний і повноважний посол України, членкиня координаційного комітету Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль.

Зеркаль про пропозицію надати Україні статус асоційованого члена ЄС

– На перший погляд це – суцільна “зрада” та чергова спроба залишити нас на невизначений час у передпокої Євросоюзу. Але… це саме той випадок, коли варто вийти із звиклої парадигми мислення та трохи зануритися у деталі пропозиції, яка точно краща, ніж попередній варіант французько-німецької пропозиції, – зазначила дипломатка.

Зеркаль погодилася з Мерцом, що затягування процесу надалі працюватиме на користь Росії, та наголосила, що навіть у запропонованому обмеженому форматі Україна може отримати низку важливих переваг.

Зараз дивляться

По-перше, формат асоційованого членства, запропонований Німеччиною, відкриває Україні доступ до внутрішнього ринку ЄС, що дозволить торгівлю без тарифів і квот.

По-друге, передбачається залучення до внутрішніх політичних процесів Євросоюзу – Україна отримає право участі у засіданнях Ради ЄС і Євроради та долучатиметься до роботи Єврокомісії та Європарламенту, однак без права голосу.

По-третє, передбачається поступова інтеграція України до бюджету ЄС та надання певних безпекових гарантій на основі статті 42.7 Договорів ЄС про взаємну допомогу і оборону.

Водночас Зеркаль наголосила, що в пропозиції Мерца відсутній ключовий елемент – підписання договору про вступ до ЄС, на період ратифікації якого і може діяти запропонований формат асоційованого членства.

– І говорити зараз варто було б про те, як нам цього досягти. Бо, крім бажання України, для такого сценарію доведеться докласти реальні результати роботи уряду та парламенту по ухваленню законодавства та його впровадження, – резюмувала вона.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у листі до лідерів Євросоюзу запропонував нову модель інтеграції України до ЄС.

Йдеться про формат, який передбачає глибше залучення Києва до європейських інституцій ще до набуття повноправного членства.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.