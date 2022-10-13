Не допустити незаконного виведення російських активів: нардепи звернулися до БЕБ та Офісу генпрокурора
Народні депутати звернулися до Бюро економічної безпеки та Офісу генпрокурора із закликом не допустити виводу російських активів.
Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше парламентар заявив, що ще 5 серпня Кабмін схвалив список з 903 об’єктів, які підлягають націоналізації. За словами нардепа, у переліку уряду немає багатьох дуже відомих осіб.
– Сьогодні з колегами підготували та відправили звернення до БЕБ і Офісу генпрокурора з переліком осіб, які фігурували у численних публікаціях ЗМІ та в реєстрі НАЗК. Щоб ці активи не повиводили з-під удару, поки немає санкцій, – наголосив Железняк.
Нардеп додав, що є дві вимоги до наших правоохоронців:
- Не допустити незаконного виведення цих активів.
- Сприяти у виявленні, аналізі та обробці інформації про зазначених та інших суб’єктів з метою накладення санкцій та можливої націоналізації таких активів.
Так, у списку осіб, які можуть фінансувати та підтримувати терористичну діяльність РФ, фігурують:
Аркадій Ротенберг, Олександр Бабаков, Михайло Воєводін, Євген Гінер, Михайло Фрідман, Герман Хан, Петро Авен, Олег Дерипаска, Едуард Ставицький, Володимир Євтушенков, Роман Семіохін, Сергій Каршков, Дмитро Казорін.
Також у списку є особи, які фінансують РФ через:
- ТОВ Газпром Експорт.
- ТОВ Межирічанський гірничо-збагачувальний комбінат.
- ТОВ Морський спеціалізований порт Ніка-Тера.
- ПАТ Пентопак.
- ПрАТ Вінницяпобутхім.
- ТОВ Татнєфть-АЗС-Україна.
- ТОВ Полтава-Капітал.
- ТОВ Харків-Капітал.