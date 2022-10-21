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Факти / Україна / Політика

Зеленський зустрівся з конгресменами США і закликав надати системи ППО

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Зеленський зустрівся з конгресменами США і закликав надати системи ППО
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з членами Палати представників Конгресу США Майком Тернером, Джеймсом Хаймсом та Еріком Сволвелом.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава держави наголосив, що візит конгресменів до України особливо важливий сьогодні, коли Росія посилила терор проти мирних міст та громадської інфраструктури, завдаючи ударів ракетами та іранськими дронами.

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Зеленський поінформував членів Палати представників про ситуацію на передовій та першочергові потреби ЗСУ. Він високо оцінив підтримку з боку Конгресу, президента США, його адміністрації та всього американського народу. При цьому він закликав нарощувати допомогу, щоб наблизити мир.

Окремо президент Зеленський наголосив на важливості передачі нашій державі систем ППО в необхідній кількості для створення над нашою країною повітряного щита, який має захистити цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури.

Фото: Офіс президента

Співрозмовники обговорили необхідність посилення санкційного тиску на РФ та погодилися з неприпустимістю ядерного шантажу з боку російського керівництва.

Члени Палати представників запевнили президента в непохитній підтримці України з боку США і наголосили на важливості відновлення територіальної цілісності нашої держави.

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Джерело: Офіс президента
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