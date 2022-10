Президент України Володимир Зеленський звернувся до країн Європейського Союзу із закликом створити фінансовий Рамштайн для реконструкції та відновлення нашої економіки.

Про це глава держави заявив під час свого виступу на конференції у Берліні.

За його словами, Україна дуже потребує підтримки Європи.

Зеленський запевнив, що уряд розробив прозорий план відновлення економіки. За його словами, Україні негайно потрібно 17 млрд доларів.

Президент України також заявив, що вже треба ухвалити рішення щодо допомоги для покриття дефіциту бюджету на наступний рік, адже 28 млрд доларів – це непосильна сума для нас. Гроші підуть на зарплати вчителям, лікарям, пенсіям.

Глава держави наголосив, що на покриття дефіциту можна пустити заморожені російські активи.

За словами Зеленського, така компенсація буде справедливою.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн своєю чергою заявила, що євроспільноті потрібні “всі руки для реконструкції”.

We need all hands on deck for the reconstruction.

International institutions. Private sector. Civil society.

It’s time for the platform to start working. pic.twitter.com/dfIgpvbUfq

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 25, 2022