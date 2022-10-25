Жовтень, 25 в 11:39

Президент України Володимир Зеленський звернувся до країн Європейського Союзу із закликом створити фінансовий Рамштайн для реконструкції та відновлення нашої економіки.

Про це глава держави заявив під час свого виступу на конференції у Берліні.

За його словами, Україна дуже потребує підтримки Європи.

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– Я вірю, що зараз можемо схвалити рішення щодо створення фінансового Рамштайну для підтримки нашої спільної стабільності. Нам потрібна фінансово-координаційна платформа, яка об’єднає всі зусилля щодо відновлення нашої країни, – сказав президент України.

Зеленський запевнив, що уряд розробив прозорий план відновлення економіки. За його словами, Україні негайно потрібно 17 млрд доларів.

– Це необхідно Україні для виживання. Це лікарні, школи, життєво важлива транспортна та енергетична інфраструктура. Ми маємо колосальні потреби у відновленні житла. Ми поки що не отримали жодного центу на швидке відновлення. Я прошу вас наблизити необхідні рішення, – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України також заявив, що вже треба ухвалити рішення щодо допомоги для покриття дефіциту бюджету на наступний рік, адже 28 млрд доларів – це непосильна сума для нас. Гроші підуть на зарплати вчителям, лікарям, пенсіям.

Глава держави наголосив, що на покриття дефіциту можна пустити заморожені російські активи.

За словами Зеленського, така компенсація буде справедливою.

– Значна частина цих активів у юрисдикціях європейських країн. Нам потрібна компенсація, і це справедливо. А отже, нам потрібний реальний швидкий законний механізм спрямування російських активів на відшкодування збитків, завданих російською війною, – рішуче заявив глава української держави.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн своєю чергою заявила, що євроспільноті потрібні “всі руки для реконструкції”.

We need all hands on deck for the reconstruction. International institutions. Private sector. Civil society. It’s time for the platform to start working. pic.twitter.com/dfIgpvbUfq — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 25, 2022

Світовий банк повідомив про додаткові $500 млн, які виділяє Україні на термінові потреби.