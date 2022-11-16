Листопад, 16 в 12:32

Цю війну розв’язала та веде Росія, вона атакує Україну крилатими ракетами, тому “трагедія рано чи пізно відбувається і на територіях інших країн”.

Так радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував повідомлення про те, що ракети, які впали 15 листопада у Польщі, нібито могли бути випущені українською ППО.

– На мою думку, потрібно дотримуватися лише однієї логіки. Війну розв’язала та веде Росія. Вона масово атакує крилатими ракетами Україну. РФ перетворила східну частину європейського континенту на непередбачуване поле бою. Намір, засоби виконання, ризики, ескалація – все це лише Росія. І тут не може бути жодних інших пояснень будь-яким ексцесам із ракетами, – пояснив він.

За його словами, коли країна-агресор завдає масованого ракетного удару по території великої країни застарілими ракетами класу Х, вони можуть впасти і в інших державах.

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Подоляк нагадав, що російські ракети чи їхні уламки вже неодноразово падали у прикордонних зонах.

– Не бачу жодного сенсу уникати цієї простої логіки – тільки Росія своїми ракетними атаками винна в загрозах та ексцесах в інших країнах, – підсумував він.

Нагадаємо, 15 листопада під час масованого ракетного удару РФ по території України дві ракети впали у Польщі, внаслідок чого загинули дві людини.

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау викликав посла РФ із вимогою “негайно надати докладні пояснення”. Міноборони РФ традиційно заперечує причетність до атаки.