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Политика
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Только РФ виновна в ударе по Польше: Подоляк ответил на предположение – кто выпустил ракету

Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Эту войну развязала и ведет Россия, она атакует Украину крылатыми ракетами, поэтому “трагедия рано или поздно происходит и на территориях других стран”.

Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал сообщения о том, что ракеты, упавшие 15 ноября в Польше, якобы могли быть выпущены украинской ПВО.

– На мой взгляд, нужно придерживаться только одной логики. Войну развязала и ведет Россия. Она массово атакует крылатыми ракетами Украину. РФ превратила восточную часть европейского континента в непредсказуемое поле боя. Умысел, средства исполнения, риски, эскалация – все это только Россия. И здесь не может быть никаких иных объяснений любым эксцессам с ракетами, – объяснил он.

По его словам, когда страна-агрессор наносит массированный ракетный удар по территории большой страны устаревшими ракетами класса Х, они могут упать и в других государствах.

Подоляк напомнил, что российские ракеты или их обломки уже не раз падали в приграничных зонах.

– Не вижу ни малейшего смысла уходить от этой простой логики — только Россия своими ракетными атаками виновна в угрозах и эксцессах в других странах, – подытожил он.

15 ноября во время массированного ракетного удара РФ по территории Украины две ракеты упали в Польше, в результате чего погибли два человека.

Глава МИД Польши Збигнев Рау вызвал посла РФ с требованием “немедленно предоставить подробные объяснения”. Минобороны РФ традиционно отрицает причастность к атаке.

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Война в Украине, Михаил Подоляк, Польша, Ракета, Російська агресія, Украина-Польша
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