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Факти / Україна / Політика

Підтримка США наближає нашу перемогу: Зеленський на зустрічі з сенаторами Рідом та Кінгом

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Зеленський з американськими сенаторами
Фото: Офіс президента

На зустрічі з американськими сенаторами Джеком Рідом та Ангусом Кінгом, які 6 січня перебувають з візитом у Києві, президент Володимир Зеленський подякував США за підтримку ЗСУ у протистоянні з російським агресором.

– Сполучені Штати є лідером у цьому надзвичайно важливому питанні. Це наближає нашу перемогу, – наголосив глава держави.

Зеленський також згадав свій грудневий візит до Вашингтона, під час якого була продемонстрована потужна двопалатна й двопартійна підтримка України в Конгресі.

Він високо оцінив схвалення Конгресом наприкінці 2022 року пакету допомоги Україні обсягом $45 млрд, анонсовану Білим домом передачу нашій державі БМП Bradley та досягнуті домовленості з ФРН про постачання ще однієї батареї системи ППО Patriot.

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Окремо Зеленський акцентував на важливості політичної підтримки України в реалізації формули миру, висловивши сподівання, що США стануть лідерами у цьому процесі.

Сенатори Ангус Кінг та Джек Рід

США планують передати Україні нову військову допомогу, зокрема 50 БМП Bradley.

Що відомо бойові машини піхоти Bradley, які їхні технічні характеристики, читайте на Фактах ICTV.

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Джерело: Офіс президента
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