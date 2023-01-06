Підтримка США наближає нашу перемогу: Зеленський на зустрічі з сенаторами Рідом та Кінгом
На зустрічі з американськими сенаторами Джеком Рідом та Ангусом Кінгом, які 6 січня перебувають з візитом у Києві, президент Володимир Зеленський подякував США за підтримку ЗСУ у протистоянні з російським агресором.
– Сполучені Штати є лідером у цьому надзвичайно важливому питанні. Це наближає нашу перемогу, – наголосив глава держави.
Зеленський також згадав свій грудневий візит до Вашингтона, під час якого була продемонстрована потужна двопалатна й двопартійна підтримка України в Конгресі.
Він високо оцінив схвалення Конгресом наприкінці 2022 року пакету допомоги Україні обсягом $45 млрд, анонсовану Білим домом передачу нашій державі БМП Bradley та досягнуті домовленості з ФРН про постачання ще однієї батареї системи ППО Patriot.
Окремо Зеленський акцентував на важливості політичної підтримки України в реалізації формули миру, висловивши сподівання, що США стануть лідерами у цьому процесі.
США планують передати Україні нову військову допомогу, зокрема 50 БМП Bradley.
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