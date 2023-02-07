Кадрові кроки у сфері оборони та безпеки посилять позиції України: Зеленський звернувся до Ради

Лютий, 07 в 16:13

Президент Володимир Зеленський 7 лютого звернувся до Верховної Ради перед призначенням Василя Малюка головою СБУ.

– Ми здійснюємо кадрові та інституційні кроки на різних рівнях у сфері оборони та безпеки, які здатні посилити позиції України. Щодо кожного такого кроку – кадрового чи інституційного – відбувається необхідне інформування на тому рівні, на якому ухвалюються рішення, – сказав глава держави.

Він також подякував усім, хто підтримує державу та утримується від поширення будь-яких чуток, які можуть послабити зосередженість на перемозі України.

– Тільки допомагаючи нашій державі, тільки не даючи ворогу гратися з емоціями наших людей і тільки роблячи все, щоб у наших воїнів було більше зброї, можемо забезпечити успіх України. І забезпечимо! – наголосив Зеленський.

Зараз дивляться Верховна Рада 7 лютого підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Василя Малюка головою Служби безпеки України. За відповідну постанову №8425 проголосували 324 нардепи. Парламент сьогодні також проголосував за призначення на посаду міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, який виконував обов’язки очільника МВС після загибелі в авіакатастрофі Дениса Монастирського. Читайте Що відомо про Ігоря Клименка, якого призначили головою МВС: біографія та декларація

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