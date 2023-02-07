Кадровые шаги в сфере обороны и безопасности усилят позиции Украины: Зеленский обратился к Раде
Президент Владимир Зеленский 7 февраля обратился к Верховной Раде перед назначением Василия Малюка главой СБУ.
— Мы осуществляем кадровые и институциональные шаги на разных уровнях в сфере обороны и безопасности, которые способны усилить позиции Украины. По каждому такому шагу — кадровому или институциональному — происходит необходимое информирование на том уровне, на котором принимаются решения, — сказал глава государства.
Он также поблагодарил всех, кто поддерживает государство и воздерживается от распространения любых слухов, которые могут ослабить сосредоточенность на победе Украины.
— Только помогая нашему государству, только не давая врагу играть с эмоциями наших людей и только делая все, чтобы у наших воинов было больше оружия, сможем обеспечить успех Украины. И обеспечим! — подчеркнул Зеленский.
Верховная Рада 7 февраля поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении Василия Малюка главой Службы безопасности Украины.
За соответствующее постановление №8425 проголосовали 324 нардепа.
Парламент сегодня также проголосовал за назначение на должность министра внутренних дел Игоря Клименко, который исполнял обязанности главы МВД после гибели в авиакатастрофе Дениса Монастырского.