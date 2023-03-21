Не просто зміна вивіски, а реформа: Кабмін перетворив Укроборонпром на акціонерне товариство

Березень, 21 в 18:44

Уряд ухвалив рішення про перетворення державного концерну Укроборонпром в акціонерне товариство Українська оборонна промисловість.

Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, це не просто зміна вивіски, а реформа, яка готувалася тривалий час ще до початку повномасштабного вторгнення Росії.

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– Сьогодні нам як ніколи потрібна ефективність в оборонно-промисловому комплексі. Потрібно запровадити корпоративну модель управління. Створити умови для залучення інвестицій у виробництво зброї, техніки та амуніції. Відповідні зміни також дозволять посилити взаємодію з нашими західними партнерами, – сказав він.

Шмигаль наголосив, що влада хоче побудувати один із найпотужніших оборонно-промислових комплексів у світі.

Він зауважив, що це потрібно насамперед для нашої безпеки, а також сприятиме економічному розвитку та відновленню української економіки.

Представник Кабміну у Раді Тарас Мельничук також повідомляв, що шляхом перетворення держконцерну Укроборонпром було утворено АО Українська оборонна промисловість.

Також було затверджено Статут АТ Українська оборонна промисловість та Положення про наглядову раду акціонерного товариства. Було встановлено, що статутний капітал товариства становить 237 млн грн і формується за рахунок майна держконцерну Укроборонпром.