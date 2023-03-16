ЗСУ передали першу партію танкових снарядів калібру 125-мм – речниця Укроборонпрому

Березень, 16 в 18:59

Українським військам передали першу партію танкових снарядів калібру 125-мм.

Про це повідомила речниця Укроборонпрому Наталія Сад.

– На сьогодні в лавах ЗСУ і загалом в лавах Сил безпеки та оборони є дійсно “голод” на танкові снаряди. Тому для нас поява такого снаряду є знаковою, бо вона дає можливість нашим танкістам вести танкові бої, якщо не контрнаступаючи, то, принаймні, тримаючи лінію оборони, – сказала вона.

Сад зазначила, що танковий снаряд з’явився в кооперації з однією з країн-партнерів НАТО, а виробничі потужності, які використовуються, розташовані за межами країни.

Зараз дивляться

– На сьогодні нам, як державному концерну Укроборонпром, до складу якого входять понад 100 оборонних підприємств вдалося налагодити вже цілу лінійку боєприпасів: це і міни 82-мм та 120 мм, це артилерійські снаряди 122-мм та 152-мм і нарешті танковий снаряд, на появу якого у військах чекали дуже давно, – додала Наталія Сад.

Раніше ми писали, що Укроборонпром розпочав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати.

Це вже другий вид боєприпасів, виробництво якого підприємства держконцерну розгорнули у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном.

Фото: Укроборонпром