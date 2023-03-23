Зеленський запропонував провести саміт “мирного плану” в одній зі столиць ЄС

Березень, 23 в 18:51

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до лідерів країн ЄС під час саміту у Брюсселі запропонував провести саміт щодо мирного плану в одній з європейських столиць.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Він зазначив, що Зеленський сказав, що хоче організувати “саміт мирного плану” в Києві, але розуміє, що всім може бути важко приїхати в Україну, тому запитав, чи можна провести такий саміт у столиці однієї з країн ЄС.

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Видання Politico пише, що відеозвернення Зеленського до лідерів ЄС у четвер, 23 березня, тривало близько 10 хвилин. За словами європейського чиновника, суть послання Зеленського лідерам ЄС була такою: Пришвидшуйте доставку зброї, інакше війна затягнеться.

За інформацією The Guardian, Зеленський попередив європейських лідерів про п’ять факторів, які можуть продовжити війну, серед них і затримки постачання ракет далекого радіусу дії, відсутність сучасних літаків і слабкі місця в західних санкціях.

На зустрічі лідери ЄС планують затвердити спільну закупівлю боєприпасів, яку було узгоджено ще минулого тижня.