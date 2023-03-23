Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Политика

Зеленский предложил провести саммит “мирного плана” в одной из столиц ЕС

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к лидерам стран ЕС во время саммита в Брюсселе предложил провести саммит по мирному плану в одной из европейских столиц.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Он отметил, что Зеленский сказал, что хочет организовать “саммит мирного плана” в Киеве, но понимает, что всем может быть трудно приехать в Украину, поэтому спросил, можно ли провести такой саммит в столице одной из стран ЕС.

Сейчас смотрят

Издание Politico пишет, что видеообращение Зеленского к лидерам ЕС в четверг, 23 марта, длилось около 10 минут. По словам европейского чиновника, суть послания Зеленского лидерам ЕС была следующей: Ускорьте доставку оружия, иначе война затянется.

По информации The Guardian, Зеленский предупредил европейских лидеров о пяти факторах, которые могут продлить войну, включая задержки поставок ракет дальнего радиуса действия, отсутствие современных самолетов и слабые места в западных санкциях.

На встрече лидеры ЕС планируют утвердить совместную закупку боеприпасов, которая была согласована еще на прошлой неделе.

Читайте
К инициативе ЕС поставить Украине 1 млн боеприпасов присоединилась Испания

Источники: The Guardian, Politico
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка