НАТО наразі бракує політичної волі для ухвалення рішення про вступ України – Кулеба

НАТО бракує політичної волі для ухвалення рішення про вступ України.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю CNN.

– Всім, хто каже, що вступ України неможливий, я раджу поглянути на приклад Фінляндії. Рік тому було неможливо уявити, що це станеться. Але тепер, коли була політична воля, Фінляндію прийняли в НАТО. Тому все можливо, коли є політична воля, все інше другорядне. Але зараз я хочу сказати як факт, що політичної волі в Альянсі бракує, – наголосив міністр.

Він підкреслив, що членство України в НАТО не зупинить війну. Але в майбутньому воно допоможе запобігти війнам в євроатлантичному регіоні.

– Поки Україна залишатиметься поза НАТО, перебуваючи близьким другом, найбільш поважним союзником, спеціальним партнером чи в якійсь іншій сурогатній формі співпраці, існуватиме ризик повторення російської агресії проти України. Саме тому стратегічно розумно виключити такий ризик. Якою б не була ціна збереження миру, ціна відновлення миру завжди вища, – зауважив міністр.

Кулеба нагадав, що у 2008 році союзники погодилися у Бухаресті, що Україна буде членом НАТО. З того часу НАТО просто повторює ці слова як мантру, підтверджуючи свою політику “відкритих дверей”.

Джерело : CNN

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