Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Зброя, безпековий формат та трибунал: Подоляк про очікування від останнього дня саміту G7

Зброя, безпековий формат та трибунал: Подоляк про очікування від останнього дня саміту G7
Фото: Офіс президента

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав три ключові елементи, які очікують від засідання 21 травня на саміт G7 у японській Хіросімі, темою якого буде Україна.

В ефірі телемарафону Єдині новини він сказав, що Україна має отримати паритетний обсяг різних видів зброї та компоненти, які у нас ще відсутні.

— Ми достатньо близькі вже до того, щоб отримати авіацію, сучасний літак F-16. Далі ми говоримо про далекобійні ракети і про те, що треба не зупинятися з точки зору військової допомоги і шукати можливість збільшити постачання в Україну бронетехніки та снарядів тяжких калібрів. Це буде ключовим елементом, – сказав Подоляк.

Другим ключовим елементом він назвав безпековий формат, на якому буде наголошувати президент України. Це, за його словами, переформатування військових альянсів та переформатування міжнародних майданчиків.

Подоляк додав, що територіальна цілісність – це не абстракція.

— Третя складова – це, безумовно, спеціальний трибунал. Тому що, тільки спеціальний трибунал буде ключовою фіксацією наслідків для таких держав-агресорів як Російська Федерація, війни в Україні, – додав він.

За словами радника керівника ОП, під час обговорень важлива також гуманітарна та фінансові складові цієї війни. Адже, коли нападає країна, яка десятиріччями накопичувала ресурс для експансії й атакувала основні регіони, де була сконцентрована промисловість, то Україні треба зважати на потребу у додатковій фінансовій підтримці.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський прибув до Японії у суботу, 20 травня. Він буде особисто присутній на зустрічі з лідерами країн G7 в Хіросімі у неділю, 21 травня, що відбудеться в межах саміту.

У суботу Зеленський провів низку зустрічей на полях саміту G7. Він зустрівся із главою уряду Італії Джорджою Мелоні, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

В уряді Японії повідомили, що Зеленський також планує провести двосторонні переговори з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою.

Читайте також
Непохитна підтримка України: лідери G7 ухвалили спільне комюніке
саміт G7 у Японії

G7, Війна в Україні, Михайло Подоляк, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Коли Україна сподівається отримати F-16: в Міноборони озвучили терміни
Винищувачі F-16
РФ важко на фронті, тому зміщує акценти на політику: Маляр пояснила вкиди про вибори
Ганна Маляр
ЗСУ тримають оборону: в Міноборони спростували заяви окупантів про “взяття” Бахмута
Бахмут
Резніков анонсував нову зустріч у форматі Рамштайн: що буде у фокусі
Зброя, безпековий формат та трибунал: Подоляк про очікування від останнього дня саміту G7
Командири Азову у Туреччині не на курорті: дружина Редіса про те, в яких вони живуть умовах
Денис Прокопенко та Юлія Прокопенко
Відео
Маляр пояснила, для чого РФ фейки про “загибель” нашого командування

Протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого воєнно-політичного керівництва, тому його безпека має стратегічне значення.

Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (19.05.2023)
Зброя, безпековий формат та трибунал: Подоляк про очікування від останнього дня саміту G7
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (19.05.2023)
Зброя, безпековий формат та трибунал: Подоляк про очікування від останнього дня саміту G7
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (19.05.2023)
Зброя, безпековий формат та трибунал: Подоляк про очікування від останнього дня саміту G7
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (19.05.2023)
Зброя, безпековий формат та трибунал: Подоляк про очікування від останнього дня саміту G7
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь