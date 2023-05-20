Зброя, безпековий формат та трибунал: Подоляк про очікування від останнього дня саміту G7

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав три ключові елементи, які очікують від засідання 21 травня на саміт G7 у японській Хіросімі, темою якого буде Україна.

В ефірі телемарафону Єдині новини він сказав, що Україна має отримати паритетний обсяг різних видів зброї та компоненти, які у нас ще відсутні.

— Ми достатньо близькі вже до того, щоб отримати авіацію, сучасний літак F-16. Далі ми говоримо про далекобійні ракети і про те, що треба не зупинятися з точки зору військової допомоги і шукати можливість збільшити постачання в Україну бронетехніки та снарядів тяжких калібрів. Це буде ключовим елементом, – сказав Подоляк.

Другим ключовим елементом він назвав безпековий формат, на якому буде наголошувати президент України. Це, за його словами, переформатування військових альянсів та переформатування міжнародних майданчиків.

Подоляк додав, що територіальна цілісність – це не абстракція.

— Третя складова – це, безумовно, спеціальний трибунал. Тому що, тільки спеціальний трибунал буде ключовою фіксацією наслідків для таких держав-агресорів як Російська Федерація, війни в Україні, – додав він.

За словами радника керівника ОП, під час обговорень важлива також гуманітарна та фінансові складові цієї війни. Адже, коли нападає країна, яка десятиріччями накопичувала ресурс для експансії й атакувала основні регіони, де була сконцентрована промисловість, то Україні треба зважати на потребу у додатковій фінансовій підтримці.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський прибув до Японії у суботу, 20 травня. Він буде особисто присутній на зустрічі з лідерами країн G7 в Хіросімі у неділю, 21 травня, що відбудеться в межах саміту.

У суботу Зеленський провів низку зустрічей на полях саміту G7. Він зустрівся із главою уряду Італії Джорджою Мелоні, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

В уряді Японії повідомили, що Зеленський також планує провести двосторонні переговори з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою.

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