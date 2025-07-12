Укр Рус
Укр Рус
Популярні
У кожного дипломата є ротаційний цикл: Сибіга підтвердив заміну посла України у США
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Терміново
Вибухи в Луцьку: у місті – пожежа на території підприємства та гаражного кооперативу
Бріжит Макрон публічно проігнорувала чоловіка під час візиту до Великої Британії
Cмерть 18-річної Марії Бугайової в Італії: в МЗС назвали ймовірну причину
Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
2 хв.

Зеленський та Умєров обговорили посилення виробництва дронів і оборонні реформи

Зеленський і Умєров
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони України Рустемом Умєровим, під час якої обговорили ключові питання оборонної підтримки та розвитку.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Зеленський доручив контрактувати всі доступні дрони для ЗСУ

Основна увага була приділена виробництву та постачанню дронів, а також реформам в оборонному секторі.

Зараз дивляться

— Доручив контрактувати всі доступні обсяги пріоритетних типів дронів, — зазначив глава держави.

Він наголосив, що Україна має цього року перевищити раніше заплановані показники виробництва та постачання БПЛА для армії. Окрема увага приділяється залученню фінансування від європейських партнерів.

Крім того, президент повідомив про підготовку нестандартних кроків для підтримки обороноздатності, включно з розширенням географії допомоги.

Друге ключове питання — зміни у державних інституціях.

— Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та нові кроки в управлінні оборонною сферою. Відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом, — додав Зеленський.

Нагадаємо, Україна наразі здатна виготовляти до 5 млн FPV-дронів на рік, проте через брак фінансування виробляє значно менше.

Читайте також
Маємо політичні сигнали найвищого рівня від США, постачання зброї відновлено – Зеленський
Володимир Зеленський провів нараду

Пов'язані теми:

Ільмі УмеровВолодимир Зеленськийдрон-камікадзеДрониРустем Умєров
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь