Зеленський та Умєров обговорили посилення виробництва дронів і оборонні реформи

Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони України Рустемом Умєровим, під час якої обговорили ключові питання оборонної підтримки та розвитку.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Зеленський доручив контрактувати всі доступні дрони для ЗСУ

Основна увага була приділена виробництву та постачанню дронів, а також реформам в оборонному секторі.

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— Доручив контрактувати всі доступні обсяги пріоритетних типів дронів, — зазначив глава держави.

Він наголосив, що Україна має цього року перевищити раніше заплановані показники виробництва та постачання БПЛА для армії. Окрема увага приділяється залученню фінансування від європейських партнерів.

Крім того, президент повідомив про підготовку нестандартних кроків для підтримки обороноздатності, включно з розширенням географії допомоги.

Друге ключове питання — зміни у державних інституціях.

— Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та нові кроки в управлінні оборонною сферою. Відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом, — додав Зеленський.

Нагадаємо, Україна наразі здатна виготовляти до 5 млн FPV-дронів на рік, проте через брак фінансування виробляє значно менше.

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