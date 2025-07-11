Маємо політичні сигнали найвищого рівня від США, постачання зброї відновлено – Зеленський

Україна отримала хороші політичні сигнали найвищого рівня, зокрема від США та європейських партнерів. За всіма доповідями, постачання зброї відновлено.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками подій 11 липня.

Зеленський про роботу зі США

– Продовжимо працювати наступного тижня з американською стороною на військовому рівні, зокрема наші військові з генералом Келлогом, – наголосив український президент.

За його словами, готуються нові європейські оборонні пакети. Він пояснив, що українська сторона очікує найближчим часом сильних кроків і щодо санкцій проти Росії за цю війну, адже тиск повинен спрацювати.

Зараз дивляться

Президент зазначив, що говорив з українськими військовими, які доповідали про ситуацію на фронті та наші операції. Володимир Зеленський подякував воїнам Сил оборони за стійкість.

Він наголосив, що зараз триває робота з партнерами над новим постачанням, більшим виробництвом зброї в Україні та забезпеченням нашої армії.

Зокрема, вже є хороші домовленості, проте очікуються нові.

– Працюватимемо для цього наступними тижнями. Важливо реалізувати кожну домовленість якнайшвидше, щоб відчувалося реально, що є більше сил, засобів, захисту неба, систем ППО. Це пріоритет, – наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що очікує на детальні звіти від урядовців і команди Офісу президента щодо кожної домовленості з українськими партнерами.

– Щодо кожного результату, на який ми очікували: що досягнуто і досі на виконанні. Висновки будуть – персональні кадрові висновки, – стверджує Зеленський.

Зеленський відзначив українських військових

Президент відзначив сьогодні українських воїнів, які проявили себе найбільше за тиждень.

За його словами, це різні напрямки фронту та наші підрозділи, проте один надзвичайно важливий результат – захист від російських окупантів.

Зокрема, на Сумщині – це 95-та десантно-штурмова бригада, якій подякував президент

На Харківщині – 42 механізована бригада, 92 штурмова бригада, 13 бригада оперативного призначення Нацгвардії Хартія, зазначив глава держави, які ефективно відбивають спроби росіян перейти в наступ.

За стійкість у Вовчанську він подякував 57 мотопіхотній бригаді, на Куп’янському напрямку – 3 штурмовій, на Торецькому – 100 механізованій бригаді, на Краматорському – 24 окремій механізованій.

– Добропільський напрямок – 82 десантно-штурмова бригада та 1 окремий штурмовий полк. На Покровському напрямку є за що відзначити 25 повітрянодесантну бригаду. Ще Новопавлівський напрямок – воїни 5 штурмової та 46 аеромобільної бригад. Дякую всім вам, наші воїни! Дякую всім, хто допомагає, – резюмував президент.

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