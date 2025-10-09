Сьогодні, 9 жовтня, Верховна Рада проголосувала за тимчасове бронювання на 45 днів військовозобов’язаних на підприємствах критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомила народна депутатка від фракції Слуга народу Галина Янченко.

Тимчасове бронювання нових працівників підприємств ОПК

За законопроєкт №13335 свої голоси віддали 272 народні депутати.

У пояснювальній записці йдеться, що бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники критично важливих підприємств, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, або ж такі працівники не перебувають на військовому обліку, чи не уточнили свої персональні дані.

Також це стосується працівників, які перебувають в розшуку (крім випадків порушення ст. 336 (ухилення від військової служби) та ст. 337 (ухилення від призову) Кримінального кодексу України).

Тривалість такого бронювання – 45 календарних днів із дня укладання трудового договору та надається не більше одного разу за один календарний рік.

За словами Галини Янченко, бронювання на 45 днів дасть можливість таким працівникам пройти ВЛК, оформити документи й влаштуватися працювати на заводах, і не ховатися від ТЦК.

— Це означає, що ми отримаємо більше фахівців у цехах — більше української зброї на фронті! — наголошує народна депутатка.

За її словами, законопроєкт №13335 допоможе терміново розв’язати проблему кадрового дефіциту на українських оборонних підприємствах.

