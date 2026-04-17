У ніч проти 17 квітня потрапила під атаку Одеська область. Ворог атакував регіон ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та Міністерство розвитку громад.

Атака на Одеську область 17 квітня: що відомо

За словами очільника ОВА, під ворожим ударом опинилися об’єкти портової, транспортної та житлової інфраструктури.

Зокрема, в Ізмаїлі зафіксовано влучання безпілотників по території порту. Пошкоджено адміністративні та виробничі будівлі, а також об’єкти залізничної інфраструктури.

Унаслідок влучань на кількох локаціях виникли пожежі, зокрема і на території Дунайського біосферного заповідника.

Рятувальники оперативно ліквідували всі загоряння.

Пошкоджено щонайменше шість приватних житлових будинків, а також обладнання та контейнери.

За попередніми даними, унаслідок атаки на Одеську область 17 квітня обійшлося без загиблих і постраждалих.

У Мінвідновлення зазначили, що атаки на портову інфраструктуру Одещини тривають уже кілька днів поспіль.

Попри це, порти регіону продовжують працювати та забезпечувати продовольчу безпеку світу.

На місцях влучань працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків ударів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1514-ту добу.

Фото: Одеська ОВА

