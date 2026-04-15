Портова інфраструктура була під ударом під час нічної атаки на Одеську область сьогодні вночі, 15 квітня.

Атака на Одеську область 15 квітня: що відомо

Атака на Одеську область 15 квітня була із застосуванням ударних безпілотників.

Ціллю ворожих ударів була портова інфраструктура регіону.

Унаслідок влучань пошкоджено складські та адміністративні будівлі, спалахнули пожежі.

Займання рятувальники оперативно ліквідували.

Наразі триває огляд пошкоджень та ліквідація наслідків.

Нагадаємо, що минулої ночі армія РФ також масовано атакувала цивільну та портову інфраструктуру півдня Одеської області.

Зокрема, на території порту в Ізмаїлі було пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, причал та баржу. Пошкоджень зазнало й портове обладнання.

Ворожою атакою було зруйновано будівлю СТО, знищено два пасажирські автобуси та сім легкових автомобілів. Зазнала пошкоджень і карета швидкої допомоги.

Крім того, побило дахи шести приватних будинків.

Уранці 14 квітня росіяни здійснили повторну атаку на Одеську область, уразивши цивільне судно під прапором Ліберії.

Суховантаж саме заходив до порту для завантаження кукурудзою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 512-ту добу.

