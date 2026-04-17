У ніч проти 17 квітня відбулася масована атака на Чернігів: російські війська застосували ударні безпілотники. Про це повідомили в Чернігівській міській раді та Чернігівобленерго. Атака на Чернігів 17 квітня: що відомо У місті зафіксовано влучання по одному з промислових об’єктів, унаслідок чого виникла пожежа. Зараз дивляться

Також ворог завдав ударів по кількох об’єктах міської інфраструктури. Дані про масштаби руйнувань наразі уточнюються.

Крім того, внаслідок ворожої атаки на Чернігів 17 квітня пошкоджено енергетичний об’єкт.

Без електропостачання залишилися близько 6 тис. абонентів у Чернігові.

Енергетики планують розпочати аварійно-відновлювальні роботи після стабілізації безпекової ситуації.

На місцях працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків ударів.

Наразі інформації щодо постраждалих під час атаки на Чернігів не надходило.

Остаточні наслідки атаки на Чернігів 17 квітня встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1514-ту добу.

