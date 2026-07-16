Сьогодні, 16 липня, Верховна Рада призначила Сергія Корецького новим прем’єр-міністром України.

Призначення Сергія Корецького

За призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України проголосувало 289 народних депутатів. Один депутат був проти, семеро утримались, ще 21 народний депутат не голосував з цього питання.

Президент України Володимир Зеленський 15 липня вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Сергія Корецького новим очільником уряду.

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Під час виступу у Верховній Раді Сергій Корецький заявив, що бачить майбутній Кабінет міністрів, зосереджений на питаннях оборони, економічного зростання та європейської інтеграції.

За його словами, стійкість України сьогодні базується на двох ключових опорах — Силах оборони та громадянах, які, попри війну, продовжують працювати, відновлювати країну й підтримувати її функціонування.

Корецький наголосив, що першочерговими завданнями його уряду мають стати повне забезпечення потреб українських військових, розвиток оборонно-промислового комплексу, посилення соціального захисту населення та підтримка громад, що перебувають поблизу лінії фронту.

Серед інших пріоритетів Корецький назвав підготовку країни до наступного опалювального сезону, створення умов для розвитку бізнесу, зміцнення економічної стійкості, розширення співпраці з міжнародними партнерами, ефективне використання фінансової допомоги та продовження курсу на вступ України до Європейського Союзу.

Він також підкреслив необхідність посилення підтримки внутрішньо переміщених осіб і ветеранів, зазначивши, що захисники України залишатимуться одним із головних пріоритетів державної політики.

Окремо Корецький висловився за відновлення самостійного Міністерства аграрної політики, наголосивши, що аграрний сектор потребує окремого державного управління.

Сергій Корецький запевнив, що уряд докладе максимум зусиль, щоб наблизити членство держави в ЄС.

Він також заявив про готовність ухвалювати непрості рішення, якщо вони сприятимуть зміцненню держави та покращенню життя українців. Він наголосив, що особливу увагу уряд приділятиме регіонам, які потерпають від російських обстрілів.

Що відомо про Сергія Корецького

Підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі Сергій Корецький народився 14 березня 1978 року у Луцьку. Закінчив Луцький технічний університет, де вивчав автомобілі та автомобільне господарство і економіку підприємства.

Згодом здобув фах із Видобування нафти і газу в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

У 2019 році завершив навчання за програмою Executive MBA в Києво-Могилянській бізнес-школі.

Сергій Корецький керував мережею автозаправних станцій WOG. З листопада 2022 року до травня 2025 року обіймав посаду директора ПАТ Укрнафта та АТ Укртатнафта. У травні 2025 року Сергій Корецький очолив правління НАК Нафтогаз.

Нагадаємо, 12 липня президент Зеленський анонсував відставку Юлії Свириденко з посади прем’єрки. Він запропонував їй очолити новий значущий напрям у відносинах з ключовим партнером. За словами Зеленського, кадрові зміни пов’язані із переходом України на нову політичну стратегію та посиленням ключових зовнішніх і внутрішніх напрямів.

13 липня прем’єрка Юлія Свириденко подала у відставку.

14 липня Рада підтримала відставку Свириденко. За відповідне рішення проголосувало 258 народних депутатів.

15 липня президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами наголосив, що Сергій Корецький є найпідготовленішою людиною на посаду прем’єр-міністра України.

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