Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Сергія Корецького прем’єр-міністром України.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Подання про призначення Корецького

— До Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра. Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури, — заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Проєкт постанови надійшов до парламенту 15 липня. Наразі документ на розгляді у комітеті Верховної Ради.

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12 липня президент Володимир Зеленський анонсував відставку Юлії Свириденко з посади прем’єр-міністерки. Він запропонував їй очолити новий значущий напрям у відносинах з ключовим партнером. За словами Зеленського, кадрові зміни пов’язані із переходом України на нову політичну стратегію та посиленням ключових зовнішніх і внутрішніх напрямів.

13 липня прем’єрка Юлія Свириденко подала у відставку.

14 липня Верховна Рада підтримала відставку Свириденко з посади премʼєр-міністерки. За відповідне рішення проголосувало 258 народних депутатів.

15 липня президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами наголосив, що Сергій Корецький є найпідготовленішою людиною на посаду прем’єр-міністра України.

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