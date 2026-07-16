Зеленський вніс до Ради подання про призначення Корецького прем’єром
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Сергія Корецького прем’єр-міністром України.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Подання про призначення Корецького
— До Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра. Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури, — заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Проєкт постанови надійшов до парламенту 15 липня. Наразі документ на розгляді у комітеті Верховної Ради.
12 липня президент Володимир Зеленський анонсував відставку Юлії Свириденко з посади прем’єр-міністерки. Він запропонував їй очолити новий значущий напрям у відносинах з ключовим партнером. За словами Зеленського, кадрові зміни пов’язані із переходом України на нову політичну стратегію та посиленням ключових зовнішніх і внутрішніх напрямів.
13 липня прем’єрка Юлія Свириденко подала у відставку.
14 липня Верховна Рада підтримала відставку Свириденко з посади премʼєр-міністерки. За відповідне рішення проголосувало 258 народних депутатів.
15 липня президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами наголосив, що Сергій Корецький є найпідготовленішою людиною на посаду прем’єр-міністра України.