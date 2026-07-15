Наразі головним пріоритетом для України є підготовка до зимового періоду.

Після проведених консультацій найпідготовленішою людиною на посаду прем’єр-міністра є Сергій Корецький.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві 15 липня.

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Глава держави наголосив, що Україна продовжить здійснювати дипломатичні кроки та докладати зусиль, аби примусити Росію до діалогу і припинення вогню.

– Якщо ми входимо в зиму, ми повинні готуватися. Ми вже давно готуємося, але пріоритети зрозумілі – підготовка до зими. Тому Сергій Корецький після всіх консультацій, напевно, найпідготовленіша людина на посаду прем’єр-міністра України, – сказав Зеленський.

Кандидат на посаду прем’єр-міністра України, голова НАК Нафтогаз України Сергій Корецький ввечері 15 липня має надати повний список міністрів його майбутнього уряду.

Нагадаємо, 13 липня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко залишила свою посаду.

Президент запропонував їй очолити новий напрям роботи у відносинах із ключовим міжнародним партнером України.

Відставка прем’єрки запускає масштабне оновлення Кабінету міністрів та керівництва правоохоронних органів.

За словами Зеленського, перестановки зумовлені зміною політичної стратегії держави.

Також анонсовано швидкі кадрові зміни серед керівників правоохоронних відомств.

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