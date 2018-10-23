Сайт Факты ICTV и проект ТОП-100 блогеров Украины проведут тематическую конференцию 24 октября для блогеров, журналистов и общественных деятелей.

Факты ICTV подвели итоги рейтинга ТОП-100 блогеров Украины 2018 и 24-го октября проводят конференцию и торжественное награждение лучших блогеров страны. В конференции примут участие блогеры из списка ТОП-100, Народный выбор, ведущие журналисты Украины, политологи, а также пресса и медиа-эксперты.

Тема конференции Stop fake: как дезинформация влияет на украинцев.

Начало мероприятия в 17:00. Участников ожидает две лекции.

Цифровая партизанщина: информационные волны со стороны России. Как с ними бороться? Спикер: Михаил Макарук / представитель международного волонтерского сообщества InformNapalm.

Блогеры VS Классические медиа. Спикер: Павел Казарин, журналист, публицист, ведущий программы Утро в Большом Городе на ICTV.

И одна дискуссионная панель. Журналистика VS Блогерство: сотрудничество или конкуренция.

Спикеры:

– Татуся Бо, блогер

– Сергей Смальчук, журналист, ведущий программы Прорвемся! на ICTV

– Ярина Ключковская, эксперт-консультант по коммуникационным стратегиям и кризисным коммуникациям

– Елена Шкарпова, редактор фактчек-проекта VoxCheck

Модератором конференции будет известный украинский ведущий Свободи слова Вадим Карпяк.

Конференция пройдет 24 октября в Киеве, в IQ center (ул. Болсуновская, 13-15) с 17:00 до 21:00.

Заявку на аккредитацию можно подать по адресу (заявки принимаются до 23 октября. Количество мест ограничено) – [email protected]