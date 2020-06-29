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Факти / Україна / Суспільство

Професор Пономарів у тяжкому стані після операції

84-річний український мовознавець, доктор філологічних наук, професор кафедри мови та стилістики Інституту журналістики КНУ імені Шевченка Олександр Пономарів нині перебуває в лікарні у тяжкому стані.

Заступник директора Центру комунікацій Київського національного університету імені Шевченка Володимир Литвиненко у соцмережі повідомив, що днями професору зробили операцію, бо після невдалого падіння він зламав два спинні хребці.

За словами Ливтиненка, на лікування Пономаріва потрібні значні кошти.

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Він оголосив збір коштів, щоб поставити на ноги знаменитого філолога. Гроші просить перераховувати на картку дружини Раїси Кучер: 5168 7456 0116 2826.

Олександр Пономарів – видатний український мовознавець, перекладач, публіцист та громадський діяч.

Має багато наукових  регалій – доктор філологічних наук, професор кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік Академії наук вищої школи України.

Пономарів – автор понад 250 наукових, науково-популярних і науково-публіцистичних праць з історії, стилістики та культури української мови, а також навчальних посібників та словників.

Профессор входив до комісії, яка розробила нові правила українського правопису.

Є членом Спілки письменників України та Спілки журналістів України.

Фото: Інститут журналістики КНУ імені Шевченка

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