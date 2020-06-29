84-летний украинский языковед, доктор филологических наук, профессор кафедры языка и стилистики Института журналистики КНУ имени Шевченко Александр Пономарев сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Заместитель директора Центра коммуникаций Киевского национального университета имени Шевченко Владимир Литвиненко в соцсети сообщил, что на днях профессору сделали операцию, поскольку после неудачного падения он сломал два спинных позвонка.

По словам Ливтиненко, на лечение Пономарева нужны значительные средства.

Читайте: Индик, Атени, та проєкція: что нужно знать об изменениях в правописании

Он объявил сбор средств, чтобы поставить на ноги знаменитого филолога. Деньги просит перечислять на карту жены Раисы Кучер: 5168 7456 0116 2826.

Александр Пономарев — выдающийся украинский языковед, переводчик, публицист и общественный деятель.

Имеет много научных регалий — доктор филологических наук, профессор кафедры языка и стилистики Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, академик Академии наук высшей школы Украины.

Пономарев — автор более 250 научных, научно-популярных и научно-публицистических работ по истории, стилистике и культуры украинского языка, а также учебных пособий и словарей.

Профессор входил в комиссию, которая разработала новые правила украинского правописания.

Является членом Союза писателей Украины и Союза журналистов Украины.

Фото: Інститут журналістики КНУ імені Шевченка