Президент України Володимир Зеленський привітав українців із річницею хрещення Русі-України.

Він наголосив на важливості християнських цінностей у здобутті української незалежності.

– 1 032 роки тому рівноапостольний князь Володимир Великий заклав фундамент єдності нашої держави, її подальшого розвитку та процвітання. Утвердження християнських цінностей – ідеалів добра, справедливості та миру – стало важливим дороговказом на шляху українського народу до здобуття незалежності, – йдеться у повідомленні.

На думку Зеленського, саме ці цінності об’єднують українців у боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет.

Читайте: Хрещення Русі-України. Як було відновлено автокефалію ПЦУ

Президент зауважив, що прийняття християнства наблизило український народ до великої родини європейських народів.

Історики позитивно оцінюють постать князя Володимира Великого, який, окрім релігійної реформи, зумів встановити на Русі міцну централізовану владу.

Також його вважають першим, хто використив тризуб як свій особистий знак, та засновником грошового обігу на українських землях