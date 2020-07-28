Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с годовщиной крещения Руси-Украины.

Он отметил важность христианских ценностей в борьбе за украинскую независимость.

— 1 032 года назад равноапостольный князь Владимир Великий заложил фундамент единства нашего государства, дальнейшего развития и процветания. Утверждение христианских ценностей — идеалов добра, справедливости и мира — стало важным указателем на пути украинского народа до обретения независимости, — говорится в сообщении.

По мнению Зеленского, именно эти ценности объединяют украинцев в борьбе за территориальную целостность и суверенитет.

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Президент отметил, что принятие христианства приблизило украинский народ к большой семье европейских народов.

Историки положительно оценивают фигуру князя Владимира Великого, который, кроме религиозной реформы, сумел установить на Руси прочную централизованную власть.

Также его считают первым, кто використив трезубец как свой личный знак, и основателем денежного обращения на украинских землях