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Факти / Україна / Суспільство

Картинки з Воздвиженням Хреста Господнього

Воздвиження Хреста Господнього – це свято, яке символізує страждання Христа на нашій землі. За переказами, у цей день у далекому 326 році був знайдений Хрест, на якому розіп’яли Сина Божого.

Читайте: Календар свят на вересень 2020

Вважається, що Хрест у це велике православне свято набуває особливої ​​сили, тому прийнято дарувати золоті і срібні хрестики, а також хрестити кути оселі свічками, які принесені з церкви.

Щоби захистити рідних людей від темних сил, надішліть картинки із зображенням головного символу свята – Розп’яття. Нехай таке привітання зі святом Воздвиження Хреста Господнього принесе благословення, мир і процвітання в кожну хату.

Оригінальні картинки з Воздвиженням Хреста Господнього

Воздвиження Хреста Господнього в Україні: привітання в картинках

Воздвиження Хреста Господнього в Україні: привітання в картинках

Воздвиження Хреста Господнього в Україні: привітання в картинках

Воздвиження Хреста Господнього в Україні: привітання в картинках

Воздвиження Хреста Господнього в Україні: привітання в картинках

Восени православні віряни відзначають багато великих свят. Повний церковний календар на вересень дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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