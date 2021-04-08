Державне управління справами оцінило вартість робіт із ремонту й відновлення будівлі Офісу президента, пошкодженої після мітингу, який пройшов 20 березня.

Сума робіт із ремонту будівлі та її прилеглої території становить 1 571 610 грн. У ДУС також зазначили, що саме входить до вартості ремонтних робіт.

Зокрема чищення фасаду та площі обійшлося у 297 200 грн. На ремонт дверних блоків (9 штук) витратили 1 158 600 грн, а вікна обійшлися у 85 тис. грн.

Також у вартість увійшли непередбачувані роботи та покриття ризиків – це коштувало 30 810 грн.

Протести під Офісом президента

20 березня у Києві відбулися протести на підтримку активіста Сергія Стерненка. Спочатку мітингувальники мирно висловлювали свої вимоги.

Проте в той вечір невідомі залили стіни будівлі Офісу президента фарбою, розбили вікна та намагалися підпалити табличку президент України, яка висіла на стіні будівлі.

Згодом в Офісі глави держави повідомили, що дії протестувальників завдали шкоди у розмірі майже 2 млн грн. У МВС зазначили, що дії протестувальників були схожими на замовне насильство.