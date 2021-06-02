Заступника голови Чернігівської ОДА затримали за шахрайство на $160 тис.

Державне бюро розслідувань затримало заступника голови Чернігівської облдержадміністрації та його спільника за підозрою у шахрайстві у великих розмірах.

Спільник видав себе керівником Готелю Слов’янський та за $160 тис. гарантував перемогу одному з учасників відкритих торгів.

Читайте Як подати заяву про шахрайство

Отримані злочинним шляхом гроші призначалися заступнику голови Чернігівської ОДА, який у свою чергу мав забезпечити відсутність конкурентів та сприяти продажу готельного комплексу за зниженою ціною.

Стартова ціна за готельний комплекс на березі Десни у Новгород-Сіверському становить понад 26 млн грн.

Наразі шахраям повідомлено підозру за ч. 4. ст. 190 КК України, за нею їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

ДБР затримало заступника голови Чернігівської ОДА за шахрайство на $160 тис. / 3 фотографии

Хабар у 1 млн грн

1 червня Львівська обласна прокуратура викрила та затримала директора філії підрозділу НАК Нафтогаз на отриманні хабара, за який він обіцяв підключити одну з багатоквартирних новобудов до електромереж якомога швидше.

Також за 1 млн грн його просили не відключати від мережі будинок, який підключили до неї з грубими порушеннями.