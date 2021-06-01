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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Хабар у 1 млн грн: правоохоронці затримали чиновника Нафтогазу

Хабар у 1 млн грн: правоохоронці затримали чиновника Нафтогазу

Львівська обласна прокуратура викрила та затримала директора філії підрозділу НАК Нафтогаз на отриманні хабара у розмірі 1 млн грн.

Неправомірну вигоду посадовець отримав від директора товариства, яке займається продажем нерухомості.

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За ці гроші він обіцяв підключити одну з багатоквартирних новобудов до електромереж якомога швидше і не чекати запуску додаткової підстанції, до якої за законом і мали підключати будинок.

Також за хабар директор філії обіцяв не відключати від електропостачання будинок, який під’єднали з порушенням правил.

Затримали чоловіка одразу передачі коштів за сприяння Нацполіції та СБУ, повідомляє Офіс генпрокурора.

Посадовця Нафтогазу затримали на хабарі – ДЕТАЛІ

Затримали на хабарі

У столиці на отриманні хабаря затримали одразу двох посадовців – виконувачів обов’язків директорів комунального підприємства Лісопаркове господарство Конча-Заспа комунального об’єднання Київзеленбуд та Національного природного парку Голосіївський.

Вони вимагали різні суми коштів у підприємців за незаконні послуги, наприклад за прискорення укладання договору.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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