Заместителя главы Черниговской ОГА задержали за мошенничество на $160 тыс.

Государственное бюро расследований задержало заместителя главы Черниговской облгосадминистрации и его сообщника по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

Сообщник выдал себя за руководителя отеля Славянский и за $160 тыс. гарантировал победу одному из участников открытых торгов.

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Полученные преступным путем деньги предназначались заместителю главы Черниговской ОГА, который в свою очередь должен был обеспечить отсутствие конкурентов и способствовать продаже гостиничного комплекса по сниженной цене.

Стартовая цена за гостиничный комплекс на берегу Десны в Новгород-Северском составляет более 26 млн грн.

Сейчас мошенникам сообщено подозрение по ч. 4 ст. 190 УК Украины, по ней им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

ГБР задержало заместителя главы Черниговской ОГА за мошенничество на $160 тыс. / 3 фотографии

Взятка в 1 млн грн

1 июня Львовская областная прокуратура разоблачила и задержала директора филиала подразделения НАК Нафтогаз на получении взятки, за которую он обещал подключить одну из многоквартирных новостроек к электросетям как можно скорее.

Также за 1 млн грн его просили не отключать от сети дом, который подключили к ней с грубыми нарушениями.