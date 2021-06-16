У червні 2021 року українці святкують кілька важливих дат, зокрема і велике релігійне свято – День Святої Трійці, яке припадає на 20 число.

У зв’язку з тим, що свято випадає на неділю, додатковий вихідний переноситься на наступний день.

Таким чином, 19, 20 та 21 червня є вихідними днями, що принесе певні зміни у графік роботи деяких структур.

Графік роботи банків теж змінюється, оскільки 21 червня є державним вихідним, відділення не працюватимуть із 19 до 21 червня включно.

Система автоматичних платежів НБУ працюватиме в режимі 23/7. Це означає, що 21 червня ви можете здійснювати міжбанківські платежі, але відображатимуться вони вже наступним днем.

Також варто звернути увагу на те, що кожен банк має право самостійно визначати графік роботи у вихідні дні, відповідно до потреб клієнтів.

Вихідні у червні 2021

Трійця – не єдине свято у червні, на яке українці отримають додатковий вихідний день.

Щоб дізнатися, скільки українці відпочиватимуть у червні, читайте матеріал Фактів ICTV.