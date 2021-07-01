Рада підтримала закон про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності (№5655).

Він є ще одним кроком до ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції, оскільки передбачає, що функції з державного містобудівного нагляду виконуватиме Мінрегіонбуд.

Рішення підтримали 309 народних депутатів. Документ передбачає цифровізацію процесів у сфері архітектурно-будівельної діяльності.

Автори законопроекту пропонують вносити в Реєстр будівельної діяльності відомості про містобудівний контроль і, використовуючи його, виготовляти:

акт готовності об’єкта до експлуатації;

направлення на проведення перевірки;

реєструвати та припиняти дію організації, що здійснює експертизу проектної документації на будівництво;

реєструвати уповноважену особу з містобудівного контролю.

Крім того, законопроект №5655 передбачає створення Містобудівної палати, яка займатиметься питаннями залучення до відповідальності об’єктів нагляду. А функції нагляду за самовільним будівництвом пропонують надати органам місцевого самоврядування.

Повноваження з держреєстрації у сфері містобудівної діяльності після ухвалення закону перейдуть до нотаріусів, посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної або міської ради і посадових осіб Держінспекції архітектури та містобудування щодо об’єктів, на які поширюється дія закону Про державну таємницю.

Контроль за дотриманням замовниками та підрядниками вимог законодавства будівельних норм можуть віддати органам містобудівного контролю.