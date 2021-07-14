У вівторок, 13 липня, внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинув український військовий Андрій Бєляєв. 38-річний захисник був родом з Нікополя.

Про це повідомили в Нікопольському об’єднаному міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

– Вчора ввечері в зоні проведення операції Об’єднаних сил в районі Причепилівки Новоайдарського району Луганської області загинув наш земляк, нікопольчанин Бєляєв Андрій Левонтійович, – йдеться в повідомленні.

Бійця вбили під час артилерійського обстрілу зі 122 мм і 152 мм калібру позицій 57 окремої мотопіхотної бригади.

Водночас побратим Андрія, журналіст Олександр Махов повідомив, що боєць загинув одразу на місці, коли його підрозділ потрапив під щільний обстріл.

– Досвідчений воїн. Сам першим йшов вперед, першим стріляв, брав на себе відповідальність. Був прикладом для мене на війні, – написав Махов.

17 липня загиблому захисникові мало виповнитися 39 років. У нього залишилось троє дітей.

Про час та місце прощання повідомлять згодом.

Ситуація на Донбасі

За минулу добу окупанти на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один український воїн загинув, ще шестеро дістали поранень, а один боєць – травмований.

Фото: armyinform

Джерело: Нікопольський ОМТЦК та СП