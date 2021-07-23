Конкуренція між університетами за якісного абітурієнта посилюється – Костиря

Конкуренція університетів за якісних абітурієнтів зростає, адже щорічно загальна кількість випускників скорочується, а результати ЗНО свідчать про падіння рівня знань.

Про це повідомила в своєму блозі на cайті Gordonua.com доктор політичних наук, проректор Київського національного університету культури і мистецтв Інна Костиря.

За її словами, цьогорічна вступна кампанія до вищих навчальних закладів України та перші узагальнення за результатами основної сесії ЗНО показують негативний вплив епідемії, карантину та онлайн-освіти у школах на якість підготовки учнів.

Вона наголосила: викликає тривогу, що майже п’ята частина учнів не подолала поріг склав/не склав ЗНО з історії України, а з математики близько 31% учнів не змогли скласти ЗНО, набравши мінімальну кількість балів.

Інна Костиря вважає, що такий невтішний результат – це певний вплив пандемії та карантину, адже із подібними наслідками зіштовхнулися і в заможних країнах Європи, про це йдеться у досліджені Світового банку.

Проте, вважає пані Костиря, в Україні ми бачимо досить загрозливі цифри результатів з історії та математики. Це засвідчує, що причина не лише в пандемії, але й у тому, що у шкільній освіті не все гаразд із викладанням математики та історії.

Також вона відзначила, що українським університетам сьогодні доводиться конкурувати за абітурієнтів із європейськими університетами.

Найкращі українські випускники все частіше обирають для навчання європейські університети, які заохочують їх до цього. Вона навела як приклад Польщу, де більшість університетів пропонують українським абітурієнтам стипендійні програми.

Спеціальностям у вишах присвоїли міжнародні коди

7 липня уряд України узгодив спеціальності вищої освіти національного переліку із Міжнародною стандартною класифікацією освіти (МСКО).

Відтепер 293 спеціальності у 29 галузях відповідатимуть міжнародним кодам.