Вступники, які у 2021 році беруть участь у широкому конкурсі на молодшого бакалавра, бакалавра та наскрізного магістра, а також магістра на основі бакалавра за спеціальностями Право та Міжнародне право, вже можуть переглянути проміжні рейтинги.

Для цього треба зайти на сайт vstup.edebo.gov.ua, обрати графу Широкий рейтинговий список, освітній рівень, спеціальність тощо.

Кожен вступник може побачити всі заяви, подані на широкий конкурс, а також відстежити своє місце в загальнодержавному рейтингу за обраними спеціальностями.

Фінальний рейтинг опублікують 22 липня, тобто перед завершенням прийому заяв.

Вступна кампанія 2021 стартувала 1 липня. Цьогоріч абітурієнти можуть подати до п’яти заяв у будь-який ВНЗ на бюджет та до 30 заяв – на контракт.

До 2 серпня ВНЗ мають оприлюднити списки людей, яких рекомендовано на навчання за бюджетні кошти. Подати документи на бюджет у паперовому форматі потрібно до 18.00 7 серпня. Зарахування відбудеться до 12 серпня.

Фото: УЦОЯО