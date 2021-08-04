Робота зварника в Україні: зарплата та завдання професії

На сьогодні в Україні є чимало популярних професій: від юриста до менеджера з продаж. Та варто відмітити роботу зварника, від якого залежить побудова металевих споруд, їхнє довголітнє служіння та безпека використання.

Якого досвіду потребує професія, що потрібно робити та яка зарплата зварника – читайте у матеріалі.

Що робить зварник

Професіонали цього фаху працюють на будмайданчиках, в машинобудівних і суднобудівних цехах, у сфері енергетики, нафтогазовій галузі, сільському господарстві тощо.

Також зварників потребують у дизайні та мистецтві.

Завдання зварників – з’єднування (зварювання) металевих конструкцій, різних деталей тощо. Також він сам вивчає завдання на виготовлення деталей, готує обладнання до роботи та здає готовий виріб.

Під час роботи спеціаліст відповідає за якість утвореного сполучного зварного шва.

Екіпіровка зварників

Зазвичай, спеціалісти носять комбінезони та маски, які надійно захищають тіло від пошкоджень та випромінювання. Їх виготовляються з сучасних тонких матеріалів.

Також у них, як правило, є з собою рукавички та кирзові чоботи.

Зарплата зварника

За даними кадрових порталів середня зарплата таких спеціалістів коливається в межах 15 -17 тис. грн. Якщо фахівець високого розряду з досвідом, то він може заробляти значно більше.

Прибуток зварника переважно залежить від сфери, у якій він працює та складності роботи. За статистикою, найнижчі прибутки пропонує житлово-комунальна сфера, найвищі – нафтогазова.

Зварники, які працюють у приватній діяльності можуть заробляти від 25 тис. грн в місяць.

Усе залежить від регіону, спеціалізації та видів зварювання, якими володіє спеціаліст.

Що зварникам потрібно вміти та знати

Звісно ж зварник має знати норми техніки безпеки, охорони праці, протипожежного захисту та бути фізично витривалим і терплячим.

Ба більше, ця робота шкідлива для очей, тому обов’язковою умовою для тих, хто хоче бути зварником – хороший зір.

Також спеціаліст повинен розумітися на властивостях металів, принципах дії електрозварювальних машин, апаратів та іншого обладнання.

Він мусить вміти виконувати різні види зварних з’єднань, типи швів, орієнтуватися в електричних схемах, конструкціях різноманітних зварювальних машин тощо.

Де можна вивчиться на зварника

Випускники дев’ятих класів мають можливість отримати професію зварника безкоштовно у профтехнічних закладах.

Дорослі можуть пройти курси зварника за доволі короткий термін і опанувати цю професію.

Важливо, що роботодавці найперше звертають увагу саме на наявність спеціалізованої освіти кандидата та ступінь його кваліфікації (розряд).

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