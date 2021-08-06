Укрзалізниця не буде підвищувати тарифи для населення — Тимошенко

Укрзалізниця змінить тарифи на вантажні перевезення, але це не стосується пасажирських перевезень. Пріоритетом для останніх є підвищення комфорту в поїздах.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко у інтерв’ю Forbes.

Відповідаючи на питання журналістів, як нова команда Міністерства інфраструктури буде виправляти хронічну збитковість УЗ, Кирило Тимошенко зазначив, що анонсоване підвищення тарифів на перевезення до 6 серпня стосується лише вантажів.

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Незабаром Наглядова рада УЗ, за словами Тимошенка, оголосить конкурс на нового керівника.

– Не буду говорити, кого я там бачу, тому що це буде тиск на Наглядову раду компанії, — сказав Тимошенко.

Тимошенко додав, що нова команда Міністерства інфраструктури шукає інвестора для Центрального залізничного вокзалу, робить проект міських електричок City Express у Києві, Дніпрі та Харкові.

Вони також працюють зі світовими виробниками залізничного рухомого складу — є всього три лідери в світі, — щоб цьогоріч почати будувати власний завод з виробництва поїздів.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив про плани надати УЗ у межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво 130 нових вантажних електричних локомотивів виробництва французької компанії Alstom.

Це стало можливим завдяки ратифікації міжурядової угоди між Україною та Францією.