Пошкодив фортецю: в Кам'янець-Подільському пройшов ураган

У місті Кам’янець-Подільський пройшов ураган і сильні зливи. У результаті негоди пошкоджено частину стародавньої фортеці.

У місті повалені дерева та електроопори, а також знеструмлені вулиці та пошкоджені дахи.

Крім цього, зірвані дахи на Хмельницькій і Вокзальній вулицях, а також на провулку Новий. Жителі міста також скаржаться на проблеми з газопостачанням.

Ураган зачепив стародавню фортецю і зірвав навіс вежі.

За словами директора Кам’янець-Подільського історичного музею-заповідника Олександра Заремби, дерев’яні конструкції накриття віднесло більш як на 25 метрів і кинуло на дах пристінного корпусу, пошкодивши і його дах.

Ураган зачепив фортецю: Кам’янець-Подільський пережив негоду / 7 фотографий

Раніше в ДСНС повідомили, що сьогодні в Україні через негоду без світла залишилися 440 населених пунктів. Найбільше – в Хмельницькій області.

Нагадаємо, на вихідні 7-8 серпня погода в Україні буде нестабільною. У деяких регіонах очікується сонячна погода, а в інших можливі дощі з грозами.

Детальніше про те, якою буде погода в областях України в суботу та неділю – читайте в матеріалі.

Джерело: Кам’янець-Подільська міська рада

Фото: Кам’янець-Подільська міська рада, НГП