Пошкодив фортецю: в Кам'янець-Подільському пройшов ураган

У місті Кам’янець-Подільський пройшов ураган і сильні зливи. У результаті негоди пошкоджено частину стародавньої фортеці.
У місті повалені дерева та електроопори, а також знеструмлені вулиці та пошкоджені дахи.
Крім цього, зірвані дахи на Хмельницькій і Вокзальній вулицях, а також на провулку Новий. Жителі міста також скаржаться на проблеми з газопостачанням.
Ураган зачепив стародавню фортецю і зірвав навіс вежі.
За словами директора Кам’янець-Подільського історичного музею-заповідника Олександра Заремби, дерев’яні конструкції накриття віднесло більш як на 25 метрів і кинуло на дах пристінного корпусу, пошкодивши і його дах.
Раніше в ДСНС повідомили, що сьогодні в Україні через негоду без світла залишилися 440 населених пунктів. Найбільше – в Хмельницькій області.
Нагадаємо, на вихідні 7-8 серпня погода в Україні буде нестабільною. У деяких регіонах очікується сонячна погода, а в інших можливі дощі з грозами.
Детальніше про те, якою буде погода в областях України в суботу та неділю – читайте в матеріалі.
Джерело: Кам’янець-Подільська міська рада