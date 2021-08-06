Повредил крепость: в Каменец-Подольском прошел ураган

В городе Каменец-Подольский прошел ураган и сильные ливни. В результате непогоды повреждена часть древней крепости.

В городе повалены деревья и электроопоры, а также обесточены улицы и повреждены крыши.

Кроме этого, сорваны крыши на Хмельницкой и Вокзальной улицах, а также по переулку Новый. Жители города также жалуются на проблемы с газоснабжением.

Ураган задел древнюю крепость и сорвал навес башни.

По словам директора Каменец-Подольского исторического музея-заповедника Александра Зарембы, деревянные конструкции накрытия отнесло более чем на 25 метров и бросило на крышу пристенного корпуса, повредив и его крышу.

Ураган задел крепость: Каменец-Подольский пережил непогоду / 7 фотографий

Ранее в ГСЧС сообщили, что сегодня в Украине из-за непогоды без света остались 440 населенных пунктов. Больше всего — в Хмельницкой области.

Напомним, на выходные 7-8 августа погода в Украине будет нестабильной. В некоторых регионах ожидается солнечная погода, а в других возможны дожди с грозами.

Подробнее о том, какой будет погода в областях Украины в субботу и воскресенье — читайте в материале.

Источник:Каменец-Подольский городской совет

Фото: Каменец-Подольский городской совет, НГП