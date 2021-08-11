Погода на 12 серпня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 12 серпня буде дуже спекотною. У західних, центральних, північних та південних областях – прекрасна сонячна погода.

Однак у східних областях України пройдуть зливи з грозами, які продовжаться цілу ніч. За даними синоптиків, на сході очікується невеликий вітер.

На заході, півночі, півдні та у центрі буде сухо та тепло, тож синоптики радять носити головний убір. Найспекотніша погода – у північних областях.

12 серпня вдень на півдні очікується температура повітря від +28 до +30, на сході від +31 до +33, у центрі від +26 до +28, на півночі від +25 до +27, на заході від +25 до +27. У Києві вдень – сухо та без опадів, температура – від +26 до +28 градусів.

Вночі погода в Україні очікується доволі теплою, тож на вечірню прогулянку перед сном можна не брати з собою кофту. На півдні від +18 до +21, на сході від +18 до +20, у центрі від +16 до +18, на півночі від +15 до +17, на заході від +13 до +16.

Синоптики прогнозують, що у Києві – без опадів, можливий невеличкий теплий вітер. Температура повітря – від +16 до +18 градусів тепла.