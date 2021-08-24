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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Україна відбулася: Зеленський привітав співвітчизників з Днем Незалежності

володимир зеленський

Президент Володимир Зеленський привітав громадян з Днем Незалежності 2021. Він зазначив, що наразі Україна посідає гідне місце серед вільних і демократичних держав.

– 30 років відновлення незалежності України. Сьогодні всі бачать: Україна відбулась і посідає гідне місце серед вільних, демократичних держав. Ми впевнено дивимось у майбутнє, адже в нас – віковий досвід боротьби за свободу. З Днем Незалежності, рідна Україно! Ми тебе не підведемо! – написав він у Twitter.

24 серпня Україна відзначає 30-річчя незалежності. Вранці відбудеться військовий парад до Дня Незалежності 2021. Цього року урочистості організують одразу на трьох локаціях – у Києві на вулиці Хрещатик, на Дніпрі, а також в Одесі.

Над річкою Дніпро та над Чорним морем в Одесі запланований прохід кораблів і проліт авіації. У Києві також організують артилерійський салют з острова Труханів.

У параді до Дня Незалежності України беруть участь військовослужбовці ЗСУ, військова авіація, різноманітне озброєння і техніка.

Онлайн-трансляцію параду на День Незалежності 2021 дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Офіс президента

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