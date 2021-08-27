На Донбасі в п’ятницю, 27 серпня, незаконні збройні формування РФ обстріляли українські позиції. В результаті загинув боєць Збройних сил України.

Про це повідомила прес-служба оперативно-тактичного угруповання Схід.

– Збройні формування Російської Федерації вчергове порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід. У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям, – повідомили в Facebook угруповання Схід.

Командування ООС висловило співчуття рідним і близьким загиблого.

Про дії окупантів Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.

Ситуація на Донбасі

Українська розвідка на цьому тижні фіксує на полігонах на окупованих територіях Донецької та Луганської областей значну активність російських найманців. Командування Збройних сил Росії продовжує нарощувати бойову та мобілізаційну готовність своїх підрозділів.

Серед іншого, бойовики проводять інтенсивні навчання з водіння бойових машин, з подоланням водних перешкод на штатній техніці мотострілецьких, гаубично-самохідних і танкових підрозділів.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання Схід